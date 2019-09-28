Названо российское оружие-«кошмар» для американских авианосцев

Китайские журналисты вспомнили, что за несколько дней до интервью атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Военно-морского флота (ВМФ) России провела успешный запуск данной ракеты. Сообщалось, что она поразила морскую цель на расстоянии 350 километров. «Так не является ли эта ракета, выпущенная Россией, оружием, которое министр обороны России может использовать для нападения на военный авианосец США?» — размышляют в Sohu.

Судя по характеристикам П-700 «Гранит», это может быть верным предположением. Китайцы уточняют, что дальность ракеты достигает 650 километров, а радиус воздушной зоны ограниченного доступа вокруг американского авианосца обычно оценивается в 550 километров. Кроме того, «Омск» способна переносить до 24 «Гранитов». Этого хватит, чтобы стать «кошмаром авианосца».