Названо российское оружие-«кошмар» для США и НАТО

К такому выводу пришли авторы материала в издании Sina. Они отметили, что испытания «Сармат» уже выходят на завершающий этап. В 2020 году ракеты могут быть приняты Россией на вооружение.

«Сарматы» разработали для замены ракет Р-36 «Воевода». Дальность полёта нового оружия составляет 18 тысяч километров. Как пишут китайские эксперты, ракеты способны нести 16 ядерных боеголовок. Этого вполне достаточно, чтобы снести с лица Земли «территории размером с Техас или Францию».

Также авторы материала упомянули комплексы «Авангард», благодаря которым Россия станет лидером в гонке гиперзвуковых вооружений. Это оружие заставит США и НАТО пересмотреть свои стратегии обороны.