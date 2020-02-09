Названо российское оружие, которое «завершит Третью мировую войну»

В материале Sohu речь шла о российском беспилотном стратегическом подводном аппарате «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Авторы публикации отметили, что данная торпеда превращается в оружие возмездия. Причём такого на данный момент нет ни у одной страны мира.

Журналисты написали, что такие стратегические беспилотные аппараты, как «Посейдон», могут быть расположены в важнейших точках океана. В случае, если всё вооружение России вдруг будет уничтожено или останется неуправляемым, то ядерные торпеды смогут в финале нанести ответный удар. Авторы материала считают, что «Посейдоны» смогут по сигналу беспрепятственно атаковать любой объект на побережье Северной Америки. В итоге это российское оружие «завершит третью мировую войну».