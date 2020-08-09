Названо российское оружие, способное уничтожить сразу несколько авианосцев

Он говорил о стратегическом подводном беспилотнике «Посейдон», комментируя материал в китайском издании Sohu. Журналисты написали, что авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» спешно покинул акваторию Средиземного моря после появления там подлодки «Белгород», оснащённой «Посейдоном».

Эксперт заявил, что американцам в данном случае не было смысла бояться. Предназначение «Посейдона» — удар по береговым объектам противника. Беспилотник может создать гигантскую волну с помощью взрыва своей боеголовки. Такое цунами сможет разрушить береговые коммуникации. Если боеголовка будет ядерной, то разрушения будут ещё сильнее.

Эксперт указал, что из-за этого размещать на военно-морских базах сразу несколько авианосцев — тактическая ошибка. Так зачастую происходит на базе США «Норфолк».