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Названо российское оружие, способное уничтожить сразу несколько авианосцев

Если они находятся на базе
Военный эксперт Виктор Баранец назвал российское оружие, способное уничтожить сразу несколько авианосцев или других крупных кораблей, пока они находятся на базе.

Он говорил о стратегическом подводном беспилотнике «Посейдон», комментируя материал в китайском издании Sohu. Журналисты написали, что авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» спешно покинул акваторию Средиземного моря после появления там подлодки «Белгород», оснащённой «Посейдоном».

Эксперт заявил, что американцам в данном случае не было смысла бояться. Предназначение «Посейдона» — удар по береговым объектам противника. Беспилотник может создать гигантскую волну с помощью взрыва своей боеголовки. Такое цунами сможет разрушить береговые коммуникации. Если боеголовка будет ядерной, то разрушения будут ещё сильнее.

Эксперт указал, что из-за этого размещать на военно-морских базах сразу несколько авианосцев — тактическая ошибка. Так зачастую происходит на базе США «Норфолк».