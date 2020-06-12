Названо самое мощное российское оружие в Арктике

Перевод американского материала предоставило «ИноСМИ». В National Interest считают, что наиболее мощным арктическим оружием можно назвать атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика». Главными задачами этих ледоколов являются обслуживание Северного морского пути, а также проведение экспедиций. Преимущество судов в том, что они обладают практически неограниченной дальностью хода, потому что не нуждается в дозаправке.

Ледоколы — это, конечно, не оружие в классическом понимании. Но в США их называют именно так по простой причине — они помогут России захватить Арктику. Из-за глобального потепления эта территория становится привлекательной, и «победу одержит тот, кто доберётся туда первым».