Наука и технологии
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Названо самое необычное российское изобретение года
Догадаться невозможно
Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент 2019 года.
В ней был описан… зимний гаечный ключ. Об этом глава Роспатента рассказал в интервью «РИА Новости». По его словам, изобретатель патент получил. Согласно документу, гаечный ключ имеет в ручке греющий элемент. Также в изобретении важен его цвет — красный. Такой инструмент будет тяжело потерять из виду.
Глава ведомства также сообщил, что в 2019 году больше всего заявок на патенты поступило в сферах электротехники, нефтегазодобывающего оборудования, медицинских технологий и сельского хозяйства.
Среди наиболее активных организации, подающих заявки на патенты, он назвал Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ПАО «Татнефть», МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова.
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