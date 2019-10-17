Названо самое опасное для здоровья место в квартире

По словам микробиолога, профессора Университета Аризоны, больше всего опасных микроорганизмов находится в кухонной раковине. Столько не найти даже в туалете. «Вот почему ваша собака пьет из туалета. Она умнее, чем вы думаете», — пояснил учёный.

Проблема в том, что многие люди размораживают сырое мясо в раковинах и моют птицу перед приготовлением. При этом микроорганизмы с дичи попадают в раковину и могут распространиться дальше по всей кухне. С некоторых продуктов таким образом можно подхватить сальмонеллу и кишечную палочку.

Помимо раковины довольно грязными на кухне являются столешница, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца.

Микробиолог советует чистить раковину специальными моющими средствам, чтобы защититься от опасных бактерий.