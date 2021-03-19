Названо самое опасное оружие Военно-морских сил США

В материале, который перевела «Лента.ру», сообщили, что есть четыре платформы, которые делают ВМС США наиболее продвинутыми и опасными.

Первым упомянули пистолет ВМС США — немецкий Mark 23. Он вместо стандартных 9-миллиметровых патронов имеет усиленный боеприпас .45 ACP.

Далее в тексте называются перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) типа Columbia. Их считают потенциально «самыми мощными субмаринами в мире». Эти подлодки будут вооружаться ракетами семейства Trident, которые могут нести ядерную боеголовку.

Далее упоминается самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82. Она может поражать цели на расстоянии до 1800 метров.

В конце концов называется палубный истребитель пятого поколения F-35C Lightning II.