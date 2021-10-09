Названо самое опасное время для заражения коронавирусом

По словам специалиста, именно в это время года распространяются грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Сочетание нескольких инфекций делает ситуацию более сложной. Бывает такое, что у людей наблюдаются несколько инфекционных процессов сразу. Особенно осень опасна для людей, которые ещё не успели пройти вакцинацию.

Чтобы снизить вероятность встретиться с большим количеством вируса, Тимаков советует продолжать носит маски. Но полностью снизить риск совмещения нескольких инфекций может только вакцинация.

Ранее СМИ сообщили, что 72 региона страны могут ввести принудительную всеобщую самоизоляцию из-за коронавируса.

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