Названо самое популярное у зарубежных силовиков российское стрелковое оружие

Об этом пресс-служба «Рособоронэкспорта» рассказала в связи с открытием в Москве выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2019». На эту выставку должны прибыть представители правоохранительных и специальных структур стран-партнёров из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и СНГ.

Сообщается, что особенный интерес зарубежные партнёры испытывают к коммерческим предложениям различных модификаций карабинов «Сайга», ружьям МР-18, МР-135, МР-156, МР-27 и МР-43, пистолетам «Викинг» концерна «Калашников», винтовкам ORSIS Т-5000М, карабинам «Вепрь», патронам к ним и различным элементам обвеса, а также гражданским модификациям СВД под маркой «Тигр».

Отмечается, что многие из данных видов оружия используют российские службы правопорядка.