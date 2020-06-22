Названо слабое место военной авиации США

По его словам, критическим недостатком ВВС США является нехватка бомбардировщиков-невидимок, которые могли бы атаковать множество целей в любой точке мира.

Полковник в отставке объяснил, что есть два подхода к нанесению ударов на большой дальности. Один опирается на стелс-бомбардировщики, а другой — на ракеты. При первом подходе самолёты подходят близко к целям, но остаются незаметными.

Ганзингер отметил, что запуск ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых, против десятков тысяч целей обойдётся гораздо дороже, чем многоразовые бомбардировщики, способные доставлять менее дорогие боеприпасы и работать точечно.

Сейчас на вооружении у ВВС США находятся всего 20 малозаметных бомбардировщиков В-2.