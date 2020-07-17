Названо способное перехватить американскую сверхбыструю ракету российское оружие

Как заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США, когда они будут приняты на вооружение.

К тому моменту у России в войсках уже будет находиться зенитная ракетная система пятого поколения С-500. Она способна перехватывать различные цели, в том числе гиперзвуковые. Кроме того, даже уже стоящие на вооружении системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 в зоне своей ответственности могут эффективно ликвидировать такие ракеты.

Эксперт также сообщил, что США отстают от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет.