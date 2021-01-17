Названо способствующее снижению артериального давления упражнение

Речь о растяжке, которая, как отметили исследователи, лучше ходьбы влияет на сердечно-сосудистую систему. В то же время, специалисты отмечают, что одной только растяжкой не обойтись, следует также уделять время ходьбе, катанию на велосипеде и лыжах. Эти занятия провоцируют сжигание жира, а также уменьшают уровень холестерина и сахара в крови. Что касается растяжки - ее признали более удобной для выполнения дома.

”Когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете и все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая крупные артерии. Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится, а значит — не будет повышаться артериальное давление”, — поделились специалисты из университета Саскачевана.

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