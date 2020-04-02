Названо среднее количество видеосервисов, на которые подписаны россияне

Подсчёты провела компания J’son & Partners Consulting. Исследование показало, что у россиян в 2019 году в среднем было по 1,15 подписок на видеосервисы, в том числе онлайн-кинотеатры. Для жителей США эта цифра равна 2,01.

Представители компании предположили, что такие результаты обусловлены тем, что российские пользователи только привыкают платить за контент. В будущем видеосервисы в стране будут только расти.

В 2019 году рост этого рынка составил 65,7% и достиг 41,2 млрд рублей. За указанный период подписки принесли онлайн-кинотеатрам 31,6% от общей выручки.