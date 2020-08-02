Названо средство «Арматы» для борьбы с американским противотанковым оружием

Автор материала напомнил, что на российские танки Т-14 «Армата» устанавливается комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит». В его основе лежит радиооптический радар с АФАР (Активная фазированная антенная решётка). Подобные используются на радарах истребителей пятого поколения Су-57. Особая технология позволяет создавать радары с АФАР, обладающими устойчивостью к резким и существенным перепадам температур.

Радар «Афганита» также способен выступать в качестве элемента бортового оборудования по управлению огнём. Кроме того, КАЗ защищает танк от вторичных осколков, которые образуются при взаимодействии боеприпасов комплекса с атакующим снарядом. Сейчас также ведутся работы над обеспечением устойчивости работы радаров «Афганита» при попадании на них воды, грязи, пыли.

Автор материала приходит к выводу, что КАЗ «Афганит» очень эффективен против американских ПТРК TOW и Javelin.