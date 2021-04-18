Наука и технологии
Сегодня в 15:06
Названо тихое и смертоносное оружие России
Это винтовка и автомат
Американское издание National Interest написало о преимуществах российской бесшумной снайперской винтовки «Винторез» и бесшумного автомата «Вал». Их назвали тихим и смертоносным оружием.
Авторы материала, перевела который «Российская» газета, при использовании «Винтореза» и «Вала» даже наличие у противника бронежилета не имеет значения.
Отмечается, что придуманное ещё советскими конструкторами оружие уникально. У «Винтореза» есть деревянный приклад, и у «Вала» почти такой же. Оба образца оружия имеют глушитель, закрывающий ствол по всей длине.
Специально для «Винтореза» и «Вала» разработали дозвуковые патроны 9x39 мм. Ими стрелять намного тише, чем обычными. Поэтому в сочетании с глушителями оружие стреляет почти бесшумно.
Что касается бронебойности, то тут самым опасным является патрон с пулей со стальным сердечником. Она способна пробивать бронежилеты 2-3 класса.