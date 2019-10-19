Названо украинское оружие для мощного отпора войскам Путина на Донбассе

Эксперта заинтересовал образец реактивного снаряда, стоявший на стенде конструкторского бюро «Южное» во время выставки «Оружие и безопасность — 2019». Называется снаряд «Тайфун-1». Он способен поражать цели на 20 км дальше, чем реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град». По словам эксперта, это увеличение дальности действия в целом реактивной системы залпового огня.

Также он отметил «Тайфун-2», модернизацию реактивной системы залпового огня «Ураган», «Тайфун-3», аналог оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Ольха», и систему управления ОТРК «Гром-2». Она может превратить «отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы».

При этом эксперт признал отставание украинских систем от российских сфере реактивной артиллерии.

На фото: РСЗО «Ольха»