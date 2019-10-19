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Названо украинское оружие для мощного отпора войскам Путина на Донбассе

Это реактивные снаряды
Директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express рассказал журналистам, что на Украине развивается оружие, способное дать отпор войскам Путина на Донбассе».

Эксперта заинтересовал образец реактивного снаряда, стоявший на стенде конструкторского бюро «Южное» во время выставки «Оружие и безопасность — 2019». Называется снаряд «Тайфун-1». Он способен поражать цели на 20 км дальше, чем реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град». По словам эксперта, это увеличение дальности действия в целом реактивной системы залпового огня.

Также он отметил «Тайфун-2», модернизацию реактивной системы залпового огня «Ураган», «Тайфун-3», аналог оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Ольха», и систему управления ОТРК «Гром-2». Она может превратить «отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы».

При этом эксперт признал отставание украинских систем от российских сфере реактивной артиллерии.

На фото: РСЗО «Ольха»

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