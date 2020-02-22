Названо украинское оружие, способное «выжигать российские войска»

Автор материала в украинском издании говорит о реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Ольха», созданной на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч». Это оружие, по информации журналистов, способно доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов на дальности в 70 километров с точностью плюс-минус 20 метров.

«Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — сказано в материале.

Первая партия системы «Ольха» уже поступила украинским войскам.

В публикации также упоминается украинский противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», который сможет топить российские корабли с дистанции в 100 километров. Его госиспытания завершатся в этом году.