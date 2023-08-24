Названо условие блокировки YouTube в России

Матвейчев отметил, что если появится жизнеспособная отечественная альтернатива, то можно будет рассмотреть вопрос о блокировке Google. Он отметил заметный рост видеосервисов на отечественных сайтах, но высказал опасения по поводу их способности обрабатывать обширный контент.

Матвейчев подверг критике поведение Google, заявив, что компания открыто нарушает российские законы и действует на территории страны как «вражеская армия». Он предложил российским пользователям перенести свои данные с YouTube на местные платформы.