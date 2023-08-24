Названо условие блокировки YouTube в России

Названо условие блокировки YouTube в РоссииGoogle тоже стороной не обойдут
Депутат Госдумы: для блокировки YouTube в России нужен его аналог. Google и его видеоплатформа YouTube могут быть заблокированы в России, как только появится отечественная альтернатива. Об этом в интервью Ленте.ру рассказал зампред комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
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Матвейчев отметил, что если появится жизнеспособная отечественная альтернатива, то можно будет рассмотреть вопрос о блокировке Google. Он отметил заметный рост видеосервисов на отечественных сайтах, но высказал опасения по поводу их способности обрабатывать обширный контент.
Матвейчев подверг критике поведение Google, заявив, что компания открыто нарушает российские законы и действует на территории страны как «вражеская армия». Он предложил российским пользователям перенести свои данные с YouTube на местные платформы.