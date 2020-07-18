Названо время, за которое будет разбита российская военная группировка в Крыму

Центр глобалистики «Стратегия XXI» — это украинская неправительственная аналитическая организация. Её президент заявил, что российские военные будут разбиты в Крыму в течение 36 часов.

Гончар предположил, что во время российских учений «Кавказ-2020» Вооружённые силы России будут отрабатывать переброску сил в Крым с помощью Крымского моста. Однако, по мнению Гончара, в случае начала серьёзного конфликта в регионе Крымский мост будет разрушен в первую очередь. Это позволит заблокировать российских военных на полуострове и лишить их помощи с континентальной России.

Ранее «уничтожителями» Крымского моста назвали украинские крылатые ракеты Р-360.