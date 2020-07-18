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Названо время, за которое будет разбита российская военная группировка в Крыму
Сначала нужно уничтожить Крымский мост
Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар назвал время, за которое будет разбита российская военная группировка в Крыму.
Центр глобалистики «Стратегия XXI» — это украинская неправительственная аналитическая организация. Её президент заявил, что российские военные будут разбиты в Крыму в течение 36 часов.
Гончар предположил, что во время российских учений «Кавказ-2020» Вооружённые силы России будут отрабатывать переброску сил в Крым с помощью Крымского моста. Однако, по мнению Гончара, в случае начала серьёзного конфликта в регионе Крымский мост будет разрушен в первую очередь. Это позволит заблокировать российских военных на полуострове и лишить их помощи с континентальной России.
Ранее «уничтожителями» Крымского моста назвали украинские крылатые ракеты Р-360.