Названо животное, у которого цвет глаз изменяется в зависимости от времени года

Согласно данным учёных, на изменение цвета глаз у северного оленя влияет тапетум. Это специальный слой под сетчаткой глаза. Он также есть, например, у кошек: поэтому их глаза словно светятся в темноте.

Как же меняется цвет глаз у северного оленя? В летнее время они у него золотисто-желтоватого цвета. Это объясняется тем, что в данное время года свет в основном непосредственно отражается через сетчатку.