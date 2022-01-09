Названо животное, у которого цвет глаз изменяется в зависимости от времени года

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Названо животное, у которого цвет глаз изменяется в зависимости от времени годаЭто северный олень
Учёные определили, почему у северного оленя меняется цвет глаз и какой элемент организма за это отвечает. Об этом - в статье издания Al Arabiya.
Согласно данным учёных, на изменение цвета глаз у северного оленя влияет тапетум. Это специальный слой под сетчаткой глаза. Он также есть, например, у кошек: поэтому их глаза словно светятся в темноте.
Как же меняется цвет глаз у северного оленя? В летнее время они у него золотисто-желтоватого цвета. Это объясняется тем, что в данное время года свет в основном непосредственно отражается через сетчатку.
В зимний период глаза оленя становятся синими, причём именно тёмно-синими. Количество отражаемого от глаза света в это время уменьшается, в итоге олени оказываются способны хорошо видеть в темноте благодаря такому изменению цвета глаз.
Источник: ИноСМИ