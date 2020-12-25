Названы 10 главных событий 2020 года в соцсетях России

Как пишет РБК, ссылаясь на исследование, русскоязычные пользователи социальных сетей чаще всего в 2020 году упоминали пандемию коронавируса. Об инфекции успели написать 304,047 млн сообщений на русском языке.

Также в топ-3 событий года вошли голосование по поправкам к Конституции (19,909 млн сообщений) и протесты в Белоруссии (19,348 млн). На четвёртое место попало отравление Алексея Навального (9,041 млн), а на пятое — протесты Black Lives Matter в США (8,219 млн).

За этими событиями следуют празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (7,989 млн); боевые действия в Нагорном Карабахе (7,285 млн); назначение нового премьера и правительства (4,45 млн); суд над Михаилом Ефремовым (4,136 млн), арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и связанные с этим протесты (3,995 млн).

Аналитики «Медиалогии» изучали посты в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram и TikTok.