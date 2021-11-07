Названы 10 худших в мире автоматов

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Названы 10 худших в мире автоматовРейтинг составлен автором YouTube-канала Patr1ot
Ведущий канала Patr1ot рассмотрел самое неэффективное оружие от российских и зарубежных производителей.
В рейтинг автора Patr1ot вошли 10 моделей оружия. Среди них - автоматы и штурмовые винтовки.
- Stoner 63. Американская штурмовая винтовка. Была разработана в 1962 году. Применялась на войне во Вьетнаме. Даёт солдатам возможность заменять компоненты в полевых условиях. Из недостатков - частые осечки в самых ранних моделях (и это до конца не устранили), необходимость чистить оружие после каждого применения,
- FAMAS. Французская штурмовая винтовка. Была создана в 1971 году. Здесь используется автоматика с полусвободным затвором. Сегодня французское правительство постепенно заменяет её немецким автоматом HK416. Ёмкость прямого магазина FAMAS - 25 патронов, секторного - 30 патронов. Скорострельность - до 1 тысячи выстрелов в минуту, дальность - 500 метров.
- ОЦ-14 «Гроза». Российский автомат. Был создан в 1993 году на базе АКС-74У. Выпускается в калибре 76,2 мм и 9 мм. Применяются в нём патроны 9 × 39 мм и 7,62 × 39 мм. Переключение режима «автомат-гранатомёт» происходит при помощи кнопки. Недостатком этой модели была коротка прицельная линия, использование одного спускового крючка для автомата и гранатомёта, смещённый назад центр тяжести, невозможность стрельбы с левого плеча, неудобное положение переводчика режима огня, сложности при замене магазина при стрельбе, попадание большого количества пороховых газов в лицо стрелку. Ёмкость магазина составляет 20-30 патронов, скорострельность - 700 выстрелов в минуту.
- HK G11. Немецкий автомат. Разрабатывался с 70-х по 90-е гг. XX века. Его стали называть часами с кукушкой из-за сложного механизма автоматики. Применяется в оружии безгильзовый патрон 4,73 x 33 мм. Недостатком явилась возможность самовозгорания. Объём магазина - 45 патронов, скорострельность - 600 выстрелов в минуту, дальность - 400 метров. Был принят на вооружение в 1990 году, но в итоге всё ограничилось тысячей единиц.
- HK G36. Немецкая штурмовая винтовка. Создана в 1997 году. Она пришла на замену HK G3. Принцип работы винтовки - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Патроны здесь используются калибра 5,56 × 45 мм. Ёмкость магазинов - 10, 20, 30 патронов. Существуют три разновидности этого оружия. Дальность стрельбы - 300, 500 или 800 метров в зависимости от комплектации. Отмечается, что военные сталкивались с множеством трудностей при использовании автомата: после ряда выстрелов дальность стрельбы с 300 метров снижалась на треть, существовала опасность перекосов, деформации частей, заклинивания оружия, ожогов из-за перегрева.
- Daewoo K11. Южнокорейское оружие. Создано в 2010 году. Комплекс состоит из штурмовой винтовки и гранатомёта. Также здесь есть один общий спусковой крючок, предохранитель, переводчик режимов. Принцип стрельбы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Патрон - 5,56 на 45 мм, граната - 20 на 33 мм. Дальность стрельбы из гранатомёта - 300 метров. Среди недостатков оружия - большая масса (порядка 7 кг), неэффективная стрельба из-за ненадлежащей калибровки баллистического компьютера, незначительный радиус поражения осколками 20-мм гранат. В Афганистане во время боевых действий эта модель оказалась неэффективной.
- AMD-63. Венгерский автомат, модификация для десантных войск. Разработан в 1977 году, является клоном советского АКМ. Калибр - 7,62 мм, патрон - 7,62 × 39 мм. Принцип работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Скорострельность составляет 600 выстрелов в минуту, дальность - 700 метров. Из-за укороченного ствола точность и дальность стрельбы снижалась, а из-за нагрева оружие обжигало руки бойцов. Также он имел небольшую прицельную линию между целиком и мушкой, что оказывало влияние на точность попадания.
- XM16E1. Американская штурмовая винтовка. Была разработана в 1963 году и принята на вооружение США. Калибр - 5,56 мм, патрон - 5,56 × 45 мм. Принцип работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Ёмкость магазина - 20 патронов, скорострельность - 650 выстрелов в минуту. Прицельная дальность при этом составляет 800 метров. Из недостатков - не хромированный ствол и патронник, которые ржавели во влажном климате Вьетнама, поломки из-за неподходящего пороха, а также невыброс гильз из-за загрязнения патронника и заклинивание винтовки в результате. Также в боевых условиях не было достаточного числа смазочных материалов, комплектов для чистки оружия. Бывали случаи, когда прямо во время стрельбы оружие выходило из строя.
- INSAS. Индийский автомат. Разработан в 1981 году, за основу был взял автомат Калашникова. Принцип работы INSAS - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Стрелок может вести огонь одиночными выстрелами либо очередями с отсечкой по 3 выстрела. Калибр - 5,56 мм, патрон - 5,56 × 45 мм, а также укороченный пистолетный - 5,56 × 30 мм. Есть несколько модификаций оружия: с длиной ствола 300 и 330 мм. Ёмкость магазина - 20 либо 30 патронов, скорострельность автомата - 650 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы - до 700 метров. Во время корейской войны солдаты жаловались на заклинивание винтовок, растрескивание магазина из-за холода, самопроизвольный переход на автоматический огонь. Сегодня это оружие заменяют на российский АК-203.
- L85. Британское оружие. Было принято на вооружение армии Великобритании в 1985 году. Калибр - 5,56 мм, патрон - 5,56 на 45 мм. Принцип работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Ёмкость магазина - 30 патронов, дальность - 600 метров. Минусы этой винтовки - недостаточно надёжная подача патронов, малая устойчивость к коррозии, неудовлетворительная прочность, выпадание магазинного утыкания патрона во время боя, излишне смещённый назад центр тяжести (из-за этого при стрельбе очередями ствол уводился вверх), низкая прочность ствольной коробки.
Источник: Patr1ot