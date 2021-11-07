Названы 10 худших в мире автоматов

В рейтинг автора Patr1ot вошли 10 моделей оружия. Среди них - автоматы и штурмовые винтовки.

Stoner 63. Американская штурмовая винтовка. Была разработана в 1962 году. Применялась на войне во Вьетнаме. Даёт солдатам возможность заменять компоненты в полевых условиях. Из недостатков - частые осечки в самых ранних моделях (и это до конца не устранили), необходимость чистить оружие после каждого применения,