Названы 5 лучших российских космических проектов

Космическая индустрия развивается с невероятной скоростью, и Россия также активно участвует в этом процессе. Важную роль играют российские стартапы, которые меняют сцену в аэрокосмической отрасли.

Один из таких стартапов — «Dauria Aerospace», который внёс значительный вклад в развитие малых спутников и космических технологий. Они сотрудничают с «Роскосмосом» и добиваются значимых успехов в создании новых спутников.

Ещё один уникальный проект — «StartRocket», который планирует использовать орбитальные спутники для отображения рекламы и важной информации на небе. Этот проект вызвал много обсуждений, но команда успешно провела первые испытания своей технологии.

«Sputnix» специализируется на разработке оборудования для малых спутников и запустили проект «Orbital Express», который открывает новые возможности для доставки грузов на орбиту.

«Success Rockets» представляет собой амбициозный стартап, создающий малогабаритные ракеты-носители для запуска микро- и наноспутников. Их использование твёрдого топлива делает этот процесс более экономически эффективным и экологически безопасным.

Наконец, проект «MC-21» — серия современных пассажирских самолётов, разработанных для замены устаревших моделей. Этот проект демонстрирует прогрессивный подход к авиастроению и ожидается, что станет важным игроком на рынке гражданской авиации.