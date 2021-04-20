Названы 5 самых мощных военно-морских флотов мира

Первыми в рейтинге стоят США. По информации журналистов, страна располагает крупнейшим боевым флотом в мире. Выделяются у США авианосные ударные группы. Кроме того, страна может похвастаться огневой мощью, которой нет равных в мире.

Далее упоминается Китай. Военно-морской флот страны назвали самым быстрорастущим в мировой истории. Из минусов назвали подводные лодки и авианосный флот.

Третьей в рейтинге указали Россию. Авторы отметили крылатые ракеты «Калибр» и P-800, которые считаются одними из лучших в мире, а также гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». Кроме того, у России силён подводный флот.

Далее пишут о Японии, у которой много эсминцев. И последней в рейтинге упоминается Южная Корея. Её Военно-морские силы хоть и небольшие, но грозные.