Названы 6 главных боёв с участием иракских МиГов

Журналисты отметили, что преимущество в технике было на стороне США, но Ирак смог добиться определённых успехов, используя МиГ-29 четвёртого поколения и перехватчики МиГ-25.

Первым в списке упоминается бой МиГ-25ПД против F-18 Hornet. Эти перехватчики атаковали два средних истребителя. Их обстреляли ракетами Р-40. Один F-18 в итоге был сбит.

Второй бой: МиГ-25ПД против F-15C Eagle. Здесь два иракских самолёта тоже атаковали истребители F-15. Ракеты МиГов не достигли своих целей, а F-15 даже выпустили ракеты в ответ. МиГи не смогли уклониться.

Далее в списке идёт бой между МиГ-29А, F-111 Aardvark и B-52G Stratofortress. МиГ-29А тогда использовал ракету ближнего действия Р-60 для нейтрализации F-111. Затем он серьёзно повредил бомбардировщик В-52 другой ракетой.

Ещё один бой — МиГ-29А Fulcrum против F-15C Eagle. Сначала американские истребители пустились в погоню за иракскими, но те развернулись и вступили в бой. Один из МиГов получил ракету, а второй захватил в прицел F-15C и вынудил его опуститься на малую высоту. МиГ-29 имитировал бегство, а затем вернулся и снова встретился с F-15. Радар же был взломан, и американские истребители не смогли распознать МиГ как вражеский самолёт. В итоге он смог атаковать F-15C с близкого расстояния. Бой однако МиГ всё же проиграл.

Другое сражение — МиГ-29А против Tornado. Тогда иракский самолёт сбил Tornado ВВС Великобритании. И последний бой случился между МиГ-25ПД и F-15C Eagle. Иракские истребители устроили засаду на американские и атаковали их с разных сторон. Один из F-15 поразили ракетами.