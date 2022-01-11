Названы «аномальные» возможности российского истребителя Су-34

Журналисты назвали самолётом чемпионом по запасу топлива на борту. «Су-34 Fullback ВКС России является аномалией среди военных самолётов, выпускаемых сегодня. Один из аспектов, который впечатляет в нём, — это его способность нести поразительно большое для тактического самолёта количество топлива, что позволяет выполнять некоторые дальние миссии даже без дозаправки в воздухе», — отметили в материале.

Авторы также напомнили, что Су-34 относится к семейству истребителей Flanker и сохраняет возможности вести воздушный бой, но в первую очередь это тактический бомбардировщик. На этом самолёте внутренний запас топлива был увеличен до 11398 килограммов, а в носовой части есть выдвижной зонд для дозаправки в полёте. Ещё на Су-34 есть возможность установки до трёх подвесных баков. В сумме получается запас до 18591 килограмма топлива. Это больше, чем общий объём внутреннего топливного бака американского истребителя F-5E.