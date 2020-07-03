Названы автомобили, которые можно будет открыть с помощью iPhone

Как пишут СМИ, автопроизводитель BMW выпустил обновление для своего приложения BMW Connected на iPhone и Apple Watch. Из него стало известно, что функция под названием Car Key будет доступна для автомобилей с 1-й серии по 8-ю и для моделей Z4, X5, X6, X7, X5M, X6M, выпущенных с 1 июля 2020 года.

Цифровой ключ позволит открывать и закрывать машину, просто поднося iPhone к ручке двери. Смартфон также сможет запускать двигатель. Ещё одна любопытная возможность опции заключается в том, что владелец авто сможет поделиться ключом с друзьями.