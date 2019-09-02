Названы проблемы со здоровьем людей, ухаживающих за тяжелобольными

Эксперты поделились своим исследованием на Конгрессе Европейского общества кардиологии 2019 (ESC). В основном, людям приходится ухаживать за родственниками или клиентами, пострадавшими от инсульта. Таких пациентов приходится полностью обслуживать, что тратит и силы, и время сиделок. Исследователи решили изучить, как это всё влияет на здоровье ухаживающих.

Они наблюдали 102 человека, их средний возраст составил 58. Среди них большинство были женщинами (70%). Участникам предлагали пройти опросник: сначала спустя 6-10 недель после начала ухода за тяжелобольным и потом через год.

В начале исследования о таких симптомах депрессии, как плохой аппетит и сложности с концентрацией внимания, сообщили 32,4% опрошенных. Спустя год их количество снизилось до 30,4%. 20,6% участников заявили, что постоянного страдали депрессией в течение этого года.

Депрессивные симптомы оказались тесно связаны с физическими. 43% опрошенных рассказали, что их здоровье ухудшилось после начала ухода за больными. Те люди, у которых была депрессия, в семь раз чаще испытывали проблемы со здоровьем в течение года.