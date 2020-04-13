Названы цели и возможности новейшей системы С-500

С-500 планируют начать поставлять в войска уже в этом году. Сейчас завершаются испытания различных компонентов системы. Как отметил Хатылев, «Прометей» — это противокосмическое оружие. Система способна поражать цели на высоте почти до 200 километров — это отметка за пределами Линии Кармана, условной границы между атмосферой Земли и космосом. Дальность С-500 составляет 600 километров.

По словам Хатылева, комплекс способен перехватывать баллистические ракеты на любом участке траектории. Таким образом «Прометей» сможет защищать целые территории.

В системе противовоздушной и противоракетной обороны С-500 займут нишу между войсковыми С-400 и стратегической А-135.