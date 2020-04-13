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Названы цели и возможности новейшей системы С-500
«Прометей» — это противокосмическое оружие
Названы цели и возможности новейшей системы С-500 «Прометей». Об этом рассказал бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев.
С-500 планируют начать поставлять в войска уже в этом году. Сейчас завершаются испытания различных компонентов системы. Как отметил Хатылев, «Прометей» — это противокосмическое оружие. Система способна поражать цели на высоте почти до 200 километров — это отметка за пределами Линии Кармана, условной границы между атмосферой Земли и космосом. Дальность С-500 составляет 600 километров.
По словам Хатылева, комплекс способен перехватывать баллистические ракеты на любом участке траектории. Таким образом «Прометей» сможет защищать целые территории.
В системе противовоздушной и противоракетной обороны С-500 займут нишу между войсковыми С-400 и стратегической А-135.