Названы черты людей, которые легко становятся жертвами мошенников

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Названы черты людей, которые легко становятся жертвами мошенниковЭто не пожилые люди, вопреки стереотипам
Аналитики ВТБ составили портрет клиентов, которые чаще других верят мошенникам. Как оказалось, это мужчины 30 лет.
Данные ВТБ показали, что мужчины чаще становятся жертвами мошенников, чем женщины: 55% против 45% соответственно. Больше всего обманывают людей в возрасте от 35 до 39 лет. Менее доверчивыми оказались молодое и старшее поколение.
Есть тенденции и по территориальному признаку. Чаще всего от мошенников страдают жители Центрального федерального округа (более 40%), Приволжского и Сибирского федеральных округов (13% и 12% соответственно). Реже всего на уловки преступников попадаются люди из Северо-Кавказского федерального округа (1,4%).
В ВТБ также рассказали, что за месяц заблокировали более тысячи мошеннических сайтов.