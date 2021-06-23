Названы черты людей, которые легко становятся жертвами мошенников

Данные ВТБ показали, что мужчины чаще становятся жертвами мошенников, чем женщины: 55% против 45% соответственно. Больше всего обманывают людей в возрасте от 35 до 39 лет. Менее доверчивыми оказались молодое и старшее поколение.

Есть тенденции и по территориальному признаку. Чаще всего от мошенников страдают жители Центрального федерального округа (более 40%), Приволжского и Сибирского федеральных округов (13% и 12% соответственно). Реже всего на уловки преступников попадаются люди из Северо-Кавказского федерального округа (1,4%).

В ВТБ также рассказали, что за месяц заблокировали более тысячи мошеннических сайтов.