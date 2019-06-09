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Названы четыре основных сценария гибели человечества

Среди них есть ядерная война
Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список главных угроз жизни человечества. Их оказалось четыре.

При составлении списка специалисты отталкивались от данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и NASA. Результаты их работы представлены на сайте How Will The World End.

Основными угрозами авторы назвали эпидемии, ядерную войну, природные катаклизмы и падение астероида на Землю. Среди болезней, способных вызвать эпидемии, специалисты выделили туберкулёз, малярию, сезонный грипп, вирус Эбола и др.

Что касается ядерной войны, то на сегодняшний день эксперты оценивают её вероятность как самую высокую. В 2019 году стрелки часов «Судного дня» были сдвинуты на две минуты до «полуночи» (войны). Кроме того, специалисты напоминают, что в 2021 году истекает срок договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Падение астероида на Землю пока признаётся маловероятным. NASA тщательно следит за всеми объектами, пролетающими рядом с планетой. но исключать столкновение ненаучно.

Под природной катастрофой же, главным образом, подразумевается глобальное потепление. Исследователи считают, что к 2025 году температура у поверхности Земли может подняться ещё на два градуса. Изменение климата вызовет глобальные наводнения и другие катаклизмы.

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