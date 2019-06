Названы четыре основных сценария гибели человечества

При составлении списка специалисты отталкивались от данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и NASA. Результаты их работы представлены на сайте How Will The World End.

Основными угрозами авторы назвали эпидемии, ядерную войну, природные катаклизмы и падение астероида на Землю. Среди болезней, способных вызвать эпидемии, специалисты выделили туберкулёз, малярию, сезонный грипп, вирус Эбола и др.

Что касается ядерной войны, то на сегодняшний день эксперты оценивают её вероятность как самую высокую. В 2019 году стрелки часов «Судного дня» были сдвинуты на две минуты до «полуночи» (войны). Кроме того, специалисты напоминают, что в 2021 году истекает срок договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Падение астероида на Землю пока признаётся маловероятным. NASA тщательно следит за всеми объектами, пролетающими рядом с планетой. но исключать столкновение ненаучно.

Под природной катастрофой же, главным образом, подразумевается глобальное потепление. Исследователи считают, что к 2025 году температура у поверхности Земли может подняться ещё на два градуса. Изменение климата вызовет глобальные наводнения и другие катаклизмы.