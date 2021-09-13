Названы циркулирующие в России варианты коронавируса

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Названы циркулирующие в России варианты коронавирусаНа начало сентября
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие варианты коронавируса сейчас циркулируют в России. Это один основной штамм и две ответвившихся линии.
Как пишет издание «Известия» со ссылкой на специалистов, на начало сентября 2021 года на территории России распространяется штамм «Дельта» и линии AY.12 и AY.4. Обозначения AY применяются к субвариантам штамма «Дельта». Друг от друга они отличаются единичными мутациями.
Отмечается, что эти линии уже активно распространяются и в других странах. AY.4, например, преобладает в Великобритании и в Австралии. Вариант AY.12 среди европейских стран часто встречается в Монако.
Помимо этого, в России иногда обнаруживаются вирусы линии AY.6 и очень редко — AY.10.