Названы циркулирующие в России варианты коронавируса

Как пишет издание «Известия» со ссылкой на специалистов, на начало сентября 2021 года на территории России распространяется штамм «Дельта» и линии AY.12 и AY.4. Обозначения AY применяются к субвариантам штамма «Дельта». Друг от друга они отличаются единичными мутациями.

Отмечается, что эти линии уже активно распространяются и в других странах. AY.4, например, преобладает в Великобритании и в Австралии. Вариант AY.12 среди европейских стран часто встречается в Монако.

Помимо этого, в России иногда обнаруживаются вирусы линии AY.6 и очень редко — AY.10.