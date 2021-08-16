Названы даты фестиваля скидок на компьютеры и ноутбуки

Стало известно, что в 2021 году акция пройдёт с 27 августа по 5 сентября. Скидки будут представлены и для российских пользователей.

В фестивале будут участвовать более 20 партнёров Intel, в том числе ASUS, Acer, Gigabyte, MSI, HP, Dell, Lenovo, HyperPC, Razer, Logitech.

Также мы знаем, что на Intel Gamer Days будут по сниженной цене продавать популярные игровые ноутбуки на процессорах Intel Core. Найти их со скидками можно будет федеральной сети «М.Видео» — там будут продавать модели ASUS серии TUF. В магазинах DNS со скидкой в 10 тысяч рублей можно будет урвать ноутбук MSI GP66.

Все подробности станут известны на сайте фестиваля накануне 27 августа.