Названы даты следующей масштабной распродажи техники в интернете

Акция продлится три дня — с 27 по 29 января 2020 года — при поддержке Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК), Ассоциации Компаний Интернет Торговли (АКИТ) и Регионального Общественного Центра Интернет-технологий (РОЦИТ).

Организаторы рассчитывают, что в «Киберпонедельнике» будут участвовать приблизительно 100 компаний. Среди них уже объявлены «М.Видео», «Эльдорадо», Wildberries, Ozon, онлайн-супермаркет «Перекресток», Petshop, Ростелеком и многие другие. Скидки будут достигать 90%.

Президент АКИТ заявил, что «Киберпонедельник» — возможность для россиян приобрести необходимые вещи после ажиотажа, который сопровождает предновогодний период и, в том числе, может мешать шопингу в «Чёрную пятницу».