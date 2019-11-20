Названы доходы российских звёзд в Instagram

Возглавила список телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак. Она рекламирует в своём Instagram-аккаунте одежду от Dior и Bosco, автомобили Audi и даже водку Beluga. Собчак размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. Её годовой доход от рекламы в соцсети составляет $1,6 млн.

Второе место рейтинга заняла телеведущая Регина Тодоренко ($0,86 млн), а третье — певица Ольга Бузова (такая же сумма).

В топ-15 списка вошли только двое мужчин: автоблогер Алан Енилеев ($0,85 млн) и боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов ($0,57 млн).