Названы достоинства российских многоцелевых вертолётов

Как пишет телеканал «Звезда», на Ка-62 впервые в мире установлена система управления общевертолётным оборудованием. Специальный электронный комплекс будет связывать пилотов с наземными центрами управления и принимать сигналы на аварийной частоте. Вертолёт намерены использовать и в поисково-спасательных работах, и при патрулировании морских акваторий.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Ка-62 сразу займёт своё место в случае поступления на вооружение. Он утверждает, что универсальные десантные корабли получат вертолёт в качестве боевой единицы.

«Звезда» также упомянул другую многоцелевую машину — Ка-52 «Аллигатор». Она способна легко менять комплектацию в зависимости от задачи. Кроме того, на вертолёт можно установить различные типы управляемых и неуправляемых ракет.