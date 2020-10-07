Названы достоинства российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Сегодня Минобороны России поделилось видеороликом испытаний «Циркона». Вчера, 6 октября, головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выстрелил ракетой по морской цели в Баренцевом море из акватории Белого моря.

Эксперт отметил, что возможность применения «Цирконов» сводит на нет возможности любых боевых судов Военно-морского флота (ВМФ) США. Михайлов рассказал, что основные цели ракеты — авианосцы, крейсеры, эсминцы и другие крупные военные суда. «Цирконы», двигаясь на скорости до 10 чисел Маха, могут «пробить» любую противоракетную оборону кораблей США. То есть перехватить данное оружие средствами НАТО невозможно.