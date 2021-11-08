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Названы два ранних признака рака поджелудочной железы

Лучше отловить эту болезнь на начальном этапе
Исследователи из Великобритании обнаружили два симптома рака поджелудочной железы. Они обычно появляются задолго до того, как человеку поставят диагноз.
Названы два ранних признака рака поджелудочной железы

Учёные проанализировали данные 24 236 британцев с раком поджелудочной железы. Авторы выделили 23 симптома для наиболее распространённого типа рака поджелудочной железы — аденокарциномы протока (PDAC). Самыми популярными симптомами оказались пожелтение кожи и кровотечения в желудке или кишечнике. Также в списке есть проблемы с глотанием, диарея, проблемы с работой кишечника, рвота, расстройство желудка, новообразования в брюшной полости, боль в животе, потеря веса, запор, жир в стуле, вздутие живота, тошнота, метеоризм, изжога, лихорадка, усталость, потеря аппетита, зуд, боли в спине. К этому перечню прибавились два ранее неизвестных симптома — жажда и тёмная моча.

Исследователи отметили, что пациенты с раком поджелудочной железы реже других выздоравливают. Пятилетняя выживаемость составляет около семи процентов. Если бы заболевание удалось обнаруживать раньше, этот процент мог бы вырасти.

Источник: РИА Новости
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