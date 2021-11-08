Названы два ранних признака рака поджелудочной железы

Учёные проанализировали данные 24 236 британцев с раком поджелудочной железы. Авторы выделили 23 симптома для наиболее распространённого типа рака поджелудочной железы — аденокарциномы протока (PDAC). Самыми популярными симптомами оказались пожелтение кожи и кровотечения в желудке или кишечнике. Также в списке есть проблемы с глотанием, диарея, проблемы с работой кишечника, рвота, расстройство желудка, новообразования в брюшной полости, боль в животе, потеря веса, запор, жир в стуле, вздутие живота, тошнота, метеоризм, изжога, лихорадка, усталость, потеря аппетита, зуд, боли в спине. К этому перечню прибавились два ранее неизвестных симптома — жажда и тёмная моча.

Исследователи отметили, что пациенты с раком поджелудочной железы реже других выздоравливают. Пятилетняя выживаемость составляет около семи процентов. Если бы заболевание удалось обнаруживать раньше, этот процент мог бы вырасти.