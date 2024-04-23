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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 07:30
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Названы два самых эффективных и безопасных способа борьбы с кротами

А также методы, которые не работают
В саду у каждого рано или поздно появляются кроты. И причин этого несколько. Прежде всего, рыхлая почва на участке, отсутствие сорняков, множество пищи. Но есть способы прогнать этих животных с огорода.
Названы два самых эффективных и безопасных способа борьбы с кротами
© https://pixabay.com

Среди традиционных способов борьбы с кротами на участке выделяют ультразвуковые отпугиватели и жужжалки, заливку нор водой, использование различных запахов, петарды и физические ловушки. Но многие из них не только неэффективны, но и вредны для огорода или сада.

Названы два самых эффективных и безопасных способа борьбы с кротами
© Getty/ Luca Nichetti / EyeEm

Для избавления от кротов вы можете использовать круглый год следующие два способа.

Банки на прутках. Вам нужно взять обычные пивные банки и установить их на металлических прутках. Понадобится для этого тонкая арматура длиной около 1,5 м. Её необходимо поместить на 50 см в землю (желательно в кротовину), а на свободный конец надеть банку от пива. Звук, который будет издаваться, поможет отпугнуть кротов.

Эолова арфа. Эффективность этого метода может быть не такой высокой при отсутствии ветра и в зимнее время. Вам нужно будет взять бутылки и закопать их под наклоном. При порывах ветра от них будут исходить звуки и вибрации.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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