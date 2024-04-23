Названы два самых эффективных и безопасных способа борьбы с кротами

Для избавления от кротов вы можете использовать круглый год следующие два способа.

Банки на прутках. Вам нужно взять обычные пивные банки и установить их на металлических прутках. Понадобится для этого тонкая арматура длиной около 1,5 м. Её необходимо поместить на 50 см в землю (желательно в кротовину), а на свободный конец надеть банку от пива. Звук, который будет издаваться, поможет отпугнуть кротов.

Эолова арфа. Эффективность этого метода может быть не такой высокой при отсутствии ветра и в зимнее время. Вам нужно будет взять бутылки и закопать их под наклоном. При порывах ветра от них будут исходить звуки и вибрации.