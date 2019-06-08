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Названы эффективные методы защиты от жары

Рассказал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте список профилактических мер, способных защитить россиян от негативных последствий жары.

Федеральная служба пишет, что сейчас в ряде регионов России установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха даже превышает средние значения. Это может плохо отразиться на здоровье граждан, особенно пожилых людей и детей. Высокая температура воздуха, по информации Роспотребнадзора, может привести к обострению хронических заболеваний и перегреву организма.

Вот что советует делать служба, чтобы избежать негативных последствий:

  1. ограничить пребывание на улице и не злоупотреблять физическими нагрузками;
  2. проветривать помещения;
  3. надевать лёгкую одежду, солнцезащитные очки, брать зонтики для защиты от солнца;
  4. отказаться от жирной пищи, есть меньше мяса, заменить его рыбой или морепродуктами. В самое жаркое время дня лучше не есть;
  5. пить больше жидкости, но не сладкие газированные напитки;
  6. есть больше тщательно вымытых овощей и фруктов;
  7. принимать душ с прохладной водой в течение дня;
  8. ограничить поездки в общественном транспорте, по крайней мере, в самое жаркое время дня;
  9. посещая общественные места, отдавать предпочтение тем, в которых используется кондиционер;
  10. купаться только в тех местах, где это разрешено.
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