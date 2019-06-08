Названы эффективные методы защиты от жары

Федеральная служба пишет, что сейчас в ряде регионов России установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха даже превышает средние значения. Это может плохо отразиться на здоровье граждан, особенно пожилых людей и детей. Высокая температура воздуха, по информации Роспотребнадзора, может привести к обострению хронических заболеваний и перегреву организма.
Вот что советует делать служба, чтобы избежать негативных последствий:
- ограничить пребывание на улице и не злоупотреблять физическими нагрузками;
- проветривать помещения;
- надевать лёгкую одежду, солнцезащитные очки, брать зонтики для защиты от солнца;
- отказаться от жирной пищи, есть меньше мяса, заменить его рыбой или морепродуктами. В самое жаркое время дня лучше не есть;
- пить больше жидкости, но не сладкие газированные напитки;
- есть больше тщательно вымытых овощей и фруктов;
- принимать душ с прохладной водой в течение дня;
- ограничить поездки в общественном транспорте, по крайней мере, в самое жаркое время дня;
- посещая общественные места, отдавать предпочтение тем, в которых используется кондиционер;
- купаться только в тех местах, где это разрешено.