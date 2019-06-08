Названы эффективные методы защиты от жары

Федеральная служба пишет, что сейчас в ряде регионов России установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха даже превышает средние значения. Это может плохо отразиться на здоровье граждан, особенно пожилых людей и детей. Высокая температура воздуха, по информации Роспотребнадзора, может привести к обострению хронических заболеваний и перегреву организма.

Вот что советует делать служба, чтобы избежать негативных последствий: