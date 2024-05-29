Названы главные мифы о разведении собак

Анализы и УЗИ — лишняя трата денег. На самом деле лучше всего — чтобы беременность проходила под контролем специалиста. Как минимум у вас должен быть номер телефона хорошего ветеринара на всякий случай.

Продажа щенков — простой бизнес без затрат. Помимо собаки, нужно иметь родословную (подтверждённую документами), пройти тесты на наследственные заболевания, дисплазию и прочие возможные сложности, регулярно ставить питомцу прививки, ходить к ветеринару, позаботиться о закрытии титулов.

Вязку можно организовать самостоятельно во дворе дома. Это в действительности тоже лучше доверить специалисту.

За вязку можно оплатить щенком. Такое случается очень редко. Намного проще и надёжнее получить оплату деньгами.