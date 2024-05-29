Названы главные мифы о разведении собак

Названы главные мифы о разведении собакВ них нужно перестать верить
Анализы и УЗИ — лишняя трата денег. На самом деле лучше всего — чтобы беременность проходила под контролем специалиста. Как минимум у вас должен быть номер телефона хорошего ветеринара на всякий случай.
Продажа щенков — простой бизнес без затрат. Помимо собаки, нужно иметь родословную (подтверждённую документами), пройти тесты на наследственные заболевания, дисплазию и прочие возможные сложности, регулярно ставить питомцу прививки, ходить к ветеринару, позаботиться о закрытии титулов.
Вязку можно организовать самостоятельно во дворе дома. Это в действительности тоже лучше доверить специалисту.
За вязку можно оплатить щенком. Такое случается очень редко. Намного проще и надёжнее получить оплату деньгами.
За щенками не нужен уход. В основном действительно эту функцию берёт на себя мама-собака, однако всё равно важно это всё контролировать. Если собака неопытна, то она может плохо согревать щенков, недокармливать или придавливать.
Месячным щенкам уже не требуются забота и уход. Лучше будет, если хозяева тоже подключатся к этому процессу, так как мама-собака может не справляться со всеми малышами.
Все щенки разбираются максимум за два месяца. Иногда это может растянуться на 3−6 месяцев.
Для успешной продажи достаточно, чтобы щенок достойно выглядел. Скорее всего, хозяина попросят показать документы, подтверждающие породистость щенка.