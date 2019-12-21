Названы главные неудачники среди основателей технологических компаний

В понимании Forbes, удачу и неудачу можно измерить по колебаниям размера состояния в долларах за год. По такой логике в 2019 году больше всех в технологическом бизнесе не повезло основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos). Он потерял $13,1 млрд из-за развода с супругой и других обстоятельств.

В список неудачников попал и бывший CEO Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick), лишившийся $3,1 млрд.

Forbes также упомянул основателя и главу Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) и бывшего главу Microsoft Стива Балмера (Steve Ballmer). Но уже в позитивном ключе. Их состояние повысилось на $22,1 млрд и $16,3 млрд соответственно.