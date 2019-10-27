Названы главные ошибки в питании россиян

Она заявила, что жители России едят слишком много продуктов глубокой переработки и сахара. А их избыток между тем может неблагоприятно влиять на здоровье, в частности повышать риски развития рака.

«Согласно исследованию Росстата, колбасу, сосиски, копчёности и другие продукты переработки мяса 75% российских мужчин едят практически ежедневно. Еда глубокой переработки отличается тем, что в ней много добавленных жиров, сахара и соли и мало витаминов, минералов, клетчатки – они теряются при многоступенчатой обработке», — рассказала эксперт.

Российские дети, по её словам, съедают в год около 30 кг сахара. А это в три раза превышает рекомендации международных организаций.

Эксперт указала, что такое питание помимо всего прочего повышает риски хронических заболеваний.