Названы главные особенности сна кошек

Любой, у кого дома есть кошка, замечал, как много она спит. Связана эта особенность с тем, что кошки — животные, которые для добычи пропитания охотятся на других животных. Способность спать по 14−18 часов в сутки позволяет им экономить энергию и сохранять силы для охоты. Также кошки способны быстро пробуждаться и мгновенно реагировать при опасности.

Впервые о том, что кошки могут видеть сны, сказал в 1979 году учёный Мишель Жуве. Часто этим питомцам снятся различные события, которые произошли с ними за день. К тому же у них хорошая память, хоть и кратковременная.