Названы главные отличия магазинов 2030 года

Чтобы свободное время тратить на саморазвитие. Впрочем, это не значит, что людям совсем перестанут быть интересны покупки. По мнению главы сервиса, шопинг разделится на два вида: для удовольствия и для конкретной цели. Шопинг для удовольствия будет сопряжён с прогулкой по реальным магазинам, а вот какие-то необходимые товары люди будут покупать через голосовых помощников, сидя дома. Можно будет, например, сказать «Алисе», чтобы она заказала товары для дома, как обычно. Пункт выдачи будет находиться рядом.

Также предприниматель уверен, что изменится и таргетированная реклама. В будущем не возникнет такой ситуации, когда «ты купил ботинки, а тебе их еще два месяца в интернете рекламируют».

Глава «Яндекс.Маркета» спрогнозировал устойчивый рост рынку онлайн-торговли в России. Каждый год на 30% как минимум.