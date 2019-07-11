Названы главные препятствия для бизнеса в России

Самым большим фактором риска предприниматели признали низкий уровень благосостояния граждан (81%). На второе место они поместили распространённость коррупции (72%), на третье — стоимость энергоносителей (71%).

Также респонденты указали на недостаточный уровень защищённости собственника, проблемы в работе судебной системы, контрольно-надзорных органов, а также в нормативно-правовом регулировании бизнеса.

Больше всего предприниматели опасаются снижения спроса на продукты и услуги (72%). Также к списку рисков они отнесли вероятность повышения уровня налогообложения (70%) и непредсказуемых изменений в законодательстве (64%). Бизнес в России всё ещё опасается рейдерского захвата (25%), а также возникновения проблем с правоохранительными органами (41%).

Более половины респондентов (51%) думают, что в будущем ситуация только ухудшится.