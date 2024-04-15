Названы главные признаки хорошего преподавателя или репетитора

Сделать правильный выбор репетитора, опираясь на отзывы, может быть тяжело. Тем более что при обучении определённый прогресс будет с любым учителем. Но на какие всё-таки признаки у преподавателя нужно обращать внимание, чтобы понять его компетентность?

Часто рекомендуется обращать внимание на беглость иностранной речи репетитора. Но на самом деле существуют отличные переводчики и преподаватели, которые быстро разговаривать на языке не способны. Что касается регалий и количества успешных учеников, то это вообще не показатель. Всё потому, что способные студенты схватывают всё на лету. Действительно судить о мастерстве репетитора можно по результатам обучения им среднестатистического человека.

Итак, вот на что вы можете опереться при первом взаимодействии с репетитором, чтобы понять, насколько он компетентен.

Скорость речи. Хороший педагог точно не станет говорить быстро во время подачи материала. Также он будет уточнять время от времени, всё ли понятно. Скорость речи у него может увеличиваться, но только когда он говорит о чём-то, что не связано с занятием.

Простой язык. Репетитор будет употреблять минимум терминов и объяснять всё максимально понятно. Если же он и станет вводить термины, то сделает это медленно. Если же человек без необходимости в речи использует какие-то сложные понятия типа «дихотомия», «схоластический», то это определённо вчерашний студент.

Количество информации. Педагог не станет вам давать слишком много информации за один раз, а поймёт, сколько вы сможете усвоить. Если же вы что-то не поняли, а репетитор это не уловил, то это плохо.