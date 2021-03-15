Названы главные продавцы оружия в мире

Как уточняет «Российская газета», в отчёте учитывалась не сумма сделок, а число поставок. В целом, по данным экспертов, рынок вооружений сейчас стабилизируется после многолетнего резкого роста.

За последние пять лет крупнейшим экспортёром оружия были США. На них приходится доля в 37%. Сообщается, что прирост шёл во многом за счёт спроса в странах Ближнего Востока. На одну Саудовскую Аравию пришлось 24% от всех поставок вооружений США.

На втором месте в рейтинге стоит Россия с 20-процентной долей. По сравнению с периодом 2011-2015 годов в предыдущую пятилетку страна поставила на 22% меньше оружия. Одной из основных причин снижения стало падение поставок в Индию на 53%. Правда, Россия стала при этом продавать больше вооружений Китаю, Алжиру и Египту.

Третье место отдали Франции с 8,2-процентной долей. На четвёртом месте расположилась Германия с долей 5,5%. И наконец пятое место принадлежит Китаю с долей 5,2%.