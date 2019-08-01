Названы главные сложности для интернет-бизнеса в России

В опросе участвовали 287 предпринимателей и топ-менеджеров российских компаний из городов с населением от 100 тысяч человек.

Самой большой сложностью (37%) респонденты назвали привлечение новых клиентов. Однако это и самая приоритетная задача.

На втором месте в рейтинге проблем расположился низкий трафик на сайте. Об этом заявили 35% опрошенных. Каждый третий посетовал на низкую конверсию (то есть соотношение посетителей сайта к реальным покупателям).

Также респонденты упомянули несвоевременность поступления платежей (каждый пятый участник опроса) и сложности в удержании текущих клиентов (19%).